Російські хакери та спецслужби додають до зламаного програмного забезпечення, що розміщуються на торент-трекерах, шкідливий код. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У відомстві розповіли, що у багатьох пострадянських країнах системні адміністратори досі використовують неліцензійні програми (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності. Їх розповсюджують за допомогою торент-трекерів. Хакери розміщують установчі файли у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо такі файли завантажити та встановили на компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними.

«Цим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код», – зазначили там.

Фактично встановлюючи зламану програму з торентів користувачі надають доступ російським спецслужбам до вмісту.

«Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено», – наголосили у Держспецзвʼязку.

Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.

Додамо, що раніше корпорація Microsoft повідомила про нову можливу хвилю атак російських хакерів. Експерти заявили, що хакерські групи готуються до кібератак з січня 2023 року.