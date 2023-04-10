Сергія Моргачева розшукують в США за втручання в американські вибори

Українські хакери зламали сторінку куратора російського хакерського угруповання «АРТ 28» 45-річного Сєргєя Моргачьова, який займався підривною діяльністю в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Дані Моргачева «злили» у вільний доступ, а за гроші з його картки традиційно придбали секс-іграшки.

Про це заявили у хакерському угрупованні «Кібер Спротив» у понеділок, 10 квітня, повідомляє Infornmnapalm. Сєргєй Моргачьов закінчив Академію ФСБ та став офіцером російської військової розвідки, після чого став куратором найвідомішого хакерського угруповання Росії «АРТ 28» (інші назви – Fancy Bear, Pawn Storm). Моргачьова звинувачують у зламі серверів Демократичної партії США під час виборів 2016 року та втручанні в їхній перебіг.

«Дуже крутий та розумний хакер, але... ми його зламали. Та перш ніж він зрозумів це – викачали всі його особисті дані. Ми дослідили його листування, використали все, що нам потрібно і наостанок замовили йому подарунки на AlịExpress», – повідомили хакери «Кібер Спротиву».

Українські хакери зламали анонімні акаунти Моргачьова в соцмережах та виклали скан-копії його документів та паспортів. Також хакери виявили файли з нотатками стосовно патчів для платформи Cobalt Strike, що використовується для кібератак.

Крім того, українці отримали доступ до акаунту кібер-куратора на AlịExpress, якому купили за гроші з його картки сувеніри з логотипом американського ФБР, що його розшукує, а також секс-іграшки. Оскільки Моргачьова розшукують, він оформляв всі замовлення на дружину.