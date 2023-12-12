Спеціалісти мобільного оператора «Київстар», у роботі якого стався масштабний технічний збій, частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Як повідомили в прес-службі компанії, фахівці сподіваються, що зможуть відновити інші послуги протягом 13 грудня.

Відновлення сервісів може відбуватись поступово. У компанії наголосили, що мережа «зазнала наймасштабнішої в історії глобального телеком-ринку хакерської атаки, через що абоненти оператора не мали можливості користуватись послугами зв’язку».

«Спеціалісти компанії станом на 20:00 12 грудня частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», – повідомили у прес-службі оператора.

Компанія висловила подяку правоохоронним органам, державним службам, Службі безпеки України «за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації».

«Після стабілізації роботи мережі усі абоненти та корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов’язково отримають компенсації. Вся команда «Київстар» висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком-ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку», – наголосили у компанії.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 12 грудня у мережі «Київстар» стався масштабний технічний збій, через який у значної частини абонентів втрачений доступ до послуг зв’язку та інтернету. Користувачі також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі вплинув на національний роумінг.

У «Київстарі» стверджують, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.