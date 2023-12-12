Наразі невідомо терміни відновлення роботи мобільного оператора

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» наразі не має даних про те, скільки часу знадобиться для усунення наслідків хакерської атаки – про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону 12 грудня, передає «Радіо Свобода».

Олександр Комаров пояснив, що хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії була дуже потужна. Тому поки що не зрозуміло скільки часу триватиме відновлення роботи. За словами Комарова, атака мала на меті «максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури» компанії. Втім гендиректор «Київстару» запевнив, що витоку даних користувачів наразі немає.

«Ми не бачимо жодних витоків персональних даних із мережі “Київстар”. Загалом у нормальній ситуації це досить видима картина, коли у вас починають скачувати якісь дані з мережі. Жодних таких ознак немає. Наш висновок поки що – що ціллю було руйнування інфраструктури. І я так скажу, що вони частково досягли цієї мети за рахунок реагування співробітниками «Київстар», – каже Олександр Комаров.

Голова компанії пояснив, що оператор не зміг завадити атаці на віртуальному рівні, тому виключав мережу фізично.

«Коли у вас навіть ваші ІТ-спеціалісти не мають доступу до ваших систем, тому що весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані всі права, повністю зруйнований, нам потрібно діяти на фізичному рівні, підключаючись через патч-коди до кожного елементу мережі, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час», – пояснив Олександр Комаров.

Національний роумінг також не працює через часткове пошкодження систем HLR/HSS – реєстрів, у яких розташовані абонентські дані.

«Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми зараз не пускаємо в систему зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери», – додав гендиректор «Київстару».

Нагадаємо, у роботі одного з найбільших українських операторів мобільного зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Через хакерську атаку з ранку вівторка, 12 грудня, користувачі оператора не можуть скористатися мобільним інтернетом та зв’язком. Станом на 17:00 оператор не відновив роботу.