Станом на грудень 2020 року в Росії активовано 700 тисяч смарт-терміналів «Евотор»

У переддень Нового року українська ІТ-армія зупинила роботу платіжних терміналів у Росії. Про це повідомили 31 грудня у Мінцифри уточнивши, що термінали не працюють з 30 грудня.

«Найбільший виробник онлайн-кас “Евотор” не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою. Новорічний праймтайм на Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора», – йдеться в повідомленні.

IT-армія України – спільнота українських IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі після початку російського вторгнення в Україну. Перебуває у відданні Кабміну. Долучитися до лав ІТ-армії може кожен охочий на офіційному сайті.

«Евотор» – російська ІТ-компанія, виробник «розумних» онлайн-кас та програмного забезпечення. За власними даними компанії, частка «Евотора» на ринку онлайн-кас у сегменті малого та мікробізнесу становить 25%. Станом на грудень 2020 року в Росії активовано 700 тисяч смарт-терміналів «Евотор».