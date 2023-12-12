Повноцінно відновити роботу податкової вже не вдасться

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України атакували податкову систему Російської Федерації та ІТ-компанію, яка її обслуговувала. За інформацією кіберфахівців, знищена вся база даних і паралізована робота податкової у всіх регіонах Росії. Про чергову успішну спецоперацію ГУР повідомило 12 грудня у своєму Telegram.

«Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (ФНС РФ), а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в Кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами», – зазначено у повідомленні ГУР.

У такий самий спосіб атакували російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка для податкової була дата-центром і обслуговувала цю податкову службу. Внаслідок двох кібератак повністю знищені конфігураційні файли, які забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ, і вся база даних та її резервні копії (backup).

Відтак паралізований зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями.

«Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України», – пише ГУР.

Перелік регіонів Росії, де стався збій у роботі податкової сслужби (скрін ГУР)

Росіяни вже четвертий день поспіль намагаються відновити роботу податкової. Фахівці припускають, що робота російської податкової паралізована щонайменше на місяць. А відновити її у повному обсязі буде неможливо.

Нагадаємо, українська розвідка нещодавно провела успішну кіберспецоперацію проти «Росавіації» та отримала доступ до закритих службових даних.