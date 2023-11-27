У ніч на понеділок, 27 листопада, військовослужбовці Головного управління розвідки здійснили атаку дронами по території авіаційного заводу на території Росії. Йдеться про Смоленський авіаційний завод, повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в ГУР.

Завод, який розташований у південній частині Смоленська, вночі атакували безпілотники. Місто розташоване за 68 км від кордону з Білоруссю та за 285 км від кордону України.

За даними джерел «Суспільного», атака БПЛА по авіазаводу була спланована та здійснена бійцями ГУР.

«Цілі уражено», – повідомив співрозмовник медіа.

Зазначимо, наразі немає офіційних заяв ГУР щодо атаки на Смоленський авіазавод. Росіяни заявили, що атаку начебто відбили.

До слова, на території Смоленського заводу росіяни виготовляють ракети Х-59 різних модифікацій. Х-59 – ракета класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

На початку жовтня Смоленський авіазавод вже атакували українські дрони. Тоді через атаку чотирьох безпілотників та подальші руйнування завод призупинив виробництво ракет.