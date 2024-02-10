Відповідні укази Володимир Зеленський видав 9 лютого

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони України новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це йдеться в указах президента, опублікованих у п’ятницю, 9 лютого.

Указом №67/2024 «Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача» Володимир Зеленський увів до складу Олександра Сирського, який обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ після звільнення Валерія Залужного 8 лютого. Водночас Зеленський вивів Залужного зі ставки.

«Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Сирського Олександра Станіславовича – Головнокомандувача Збройних Сил України, вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Залужного. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться у тексті указу.

Також Володимир Зеленський указом №68/2024 увів Олександра Сирського до складу РНБО, так само вивівши Валерія Залужного. Окрім того, президент вивів зі складу РНБО колишню очільницю міністерства у справах ветеранів Юлію Лапутіну, відставку якої ухвалили 7 лютого. Зазначимо, Володимир Зеленський не ввів до складу РНБО новопризначеного виконувача обов’язків міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна.