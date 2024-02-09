Звання Героя України Залужний отримав після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звання героя України. Про це йдеться в указі, опублікованому у четвер, 8 лютого, на сайті президента.

Генерал Валерій Залужний, який 8 лютого пішов у відставку з поста головнокомандувача, отримав звання із врученням ордена «Золота Зірка». Такий орден вручається людині, яка відзначена званням «Герой України» за здійснений нею геройський вчинок.

«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Залужному Валерію Федоровичу – генералу», – йдеться у тексті указу.

Також Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Буданову Кирилу Олексійовичу – генерал-лейтенанту», – йдеться в указі.

Зазначимо, звання Героя України є вищою відзнакою країни. Таке ж звання має і новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який у квітні 2022 році отримав орден «Золота Зірка». Тоді Сирський керував обороною Києва та Київщини.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, аргументуючи цю відставку необхідністю змін у ЗСУ. Посаду головнокомандувача обійняв Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних сил ЗСУ. Детальніше про біографію Сирського можна прочитати тут.