17 дронів типу Shahed-136/131 окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії

Російські війська у ніч на понеділок, 12 лютого, вкотре завдали ударів по Україні дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Як розповіли у відомстві, окупанти запустили по українських містах 17 дронів типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, керовану авіаційну ракету Х-59 з тимчасово окупованої частини Запорізької області та зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області.

інфографік Повітряних сил

Знищити повітряні цілі українським захисникам вдалося не всі. У результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України.

Не обійшлося і без руйнувань. Так, унаслідок атаки дронів-камікадзе на енергетичному об'єкті в Дніпропетровській області виникла пожежа. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці – 10 тис. абонентів без води. Чиновник зазначив, що загоряння вже приборкали, а енергетики лагодять знищене окупантами, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше.

«Вночі над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським - 6 безпілотників», – йдеться в повідомленні голови ОВА.