З вогню евакуювали 50 харків'ян

У ніч на суботу, 10 лютого, росіяни атакували ударними дронами Shahed Харків, влучивши в одну з АЗС у місті. Внаслідок влучання на території поблизу АЗС розлилося пальне, яке загорілося, забравши життя щонайменше сімох людей, серед них троє дітей, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури повідомили, що росіяни атакували Немишлянський район міста Харкова. За даними очільника МЗС, на місці влучання дрона виникло кілька масштабних пожеж, які охопили понад десяток будинків. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок обстрілу горіло 14 приватних будинків поблизу АЗС.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували не АЗС, а нафтобазу, звідки стався витік пального.

«Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення», – повідомив Олег Синєгубов.

«ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент. В одному із приватних будинків виявлено тіла п’ятьох людей, серед яких троє дітей. На іншому обʼєкті – ще двоє загиблих. Загальна кількість постраждалих станом на зараз – семеро загиблих та троє поранених», – повідомив Ігор Клименко.

Ігор Терехов повідомив, що у вогні загинуло троє дітей – семи та чотирьох років, а також шестимісячне немовля. Вогонь поширився на площі 3700 м². З пожежі евакуйовано 50 місцевих мешканців.

«В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п’яти людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, встановити тіло загиблого немовляти на місці пожежі неможливо. На місці працює судовий медик, рештки тіл збирають для експертизи.

«Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей», – повідомив Сергій Болвінов.

Матір та діти ховалися від вогню в ванній

За словами очільника ОВА, в іншому будинку загинуло літнє подружжя – 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Також поранення отримали троє людей – 61-річна та 39-річна жінки та 45-річний чоловік.

Станом на 14:00, у Харкові внаслідок російської атаки постраждало57 людей. За словами Ігоря Терехова, постраждалим від вогню на вулиці Котельній видають гуманітарну допомогу у місцевій школі.

На місці російської атаки працюють правоохоронці та рятувальники, криміналісти встановлюють обставини та фіксують факти воєнних злочинів росіян.