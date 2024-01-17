14 постраждалих внаслідок обстрілу госпіталізували

Увечері суботи, 16 січня, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова, випустивши по місту дві ракети С-300. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 17 людей, є руйнування, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Одна з ракет влучила у середмістя Харкова, де пошкодила житлові багатоповерхові будинки. Понад десяток людей отримали поранення різних ступенів тяжкості.

«43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей – у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих», – повідомив Олег Синєгубов.

Згодом голова Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилася до 17 людей. Дві жінки – у важкому стані, а 14 загалом госпіталізували. Згодом у прес-службі поліції повідомили, що через російську атаку загинув один чоловік

«Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначимо, у ніч на 17 січня росіяни також атакували Одеську область дронами-камікадзе. 11 із них вдалося збити над областю. Загалом Повітряні сили за ніч збили 19 із 20 БПЛА.