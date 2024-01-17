Зокрема, серйозо постраждав житловий будинок у Приморському районі Одеси

У ніч на середу, 17 січня, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Одеську область. Під час нічної повітряної тривоги у місті лунали вибухи, а приблизно 130 людей довелося евакуювати, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією прес-служби Сил оборони півдня, росіяни випустили по області ударні дрони іранського виробництва Shahed 131/136. Загалом по області било 11 безпілотників, переважна більшість яких впала у Чорне море.

«Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси», –повідомили у прес-службі Сил оборони півдня.

Росіяни сконцентрували сили на ударах по Одесі – дрони-камікадзе заходили до міста на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

Зокрема, у прес-службі Сил оборони повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок в Одесі. через атаку росіян місцеві рятувальники евакуювали приблизно 130 людей.

«Кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу», – повідомив Олег Кіпер.

Загалом за ніч Повітряні сили збили 19 дронів із 20 типу Shahed над південними областями України. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Результат роботи ППО у ніч на 17 січня

Вранці 17 січня в Одесі знову пролунали вибухи. Там через активність ворожої авіації оголосили повітряну тривогу. Наразі невідомо, чи це працювала ППО, чи відбулося влучання.