Радянський автоматизований зенітно-ракетний комплекс «Оса»

Під час проведення розвідки на південному фронті українські захисники виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Про це повідомили в Силах спеціальних операцій (ССО).

Як повідомляється, попри погану видимість ЗРК «Оса», яким окупанти атакували позиції українських військ, виявили за допомогою малого розвідувального безпілотника 73 морського центру ССО.

Оператори Сил спецоперацій скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок ураження зенітно-ракетний комплекс знищено вщент, наголосили ССО.

Зазначимо, що радянський автоматизований зенітно-ракетний комплекс «Оса» призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій. Оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9M33. На кінець 2007 року був найчисленнішим в Росії комплексом військової ППО.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ збили російський літак-розвідник А-50 і повітряний командний пункт Іл-22М.