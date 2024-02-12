У пожежі внаслідок атаки дрона загинуло семеро людей

Внаслідок атаки російських дронів 9 лютого на нафтобазу у Харкові забруднено приблизно 10 тис. м² землі навколо. Про це у понеділок, 12 лютого, повідомив харківському Telegram-каналу «Ґвара» начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За словами правоохоронця, після атаки дронами Shahed, яку здійснили російські окупанти, триває збір даних про жертв атаки та забруднення навколишнього середовища. Через витік нафти внаслідок атаки 10 тис. м² землі забруднено залишками палива.

«Через те, що була атакована нафтобаза і стався витік палива, було забруднено велику територію, велику ділянку землі і не тільки. За наявною інформацією, більш ніж 3800 тонн палива зберігалося на цій нафтобазі», – повідомив Болвінов.

Сергій Болвінов додав, що нафтопродукти (бензин та дизель) потрапили у прилеглу річку Немишля. Наразі триває дослідження зразків землі та води харківськими екологами.

Начальник слідчого управління зазначив, що наразі відкрито кримінальну справу щодо порушення правил та звичаїв війни. Водночас поліція розглядає питання щодо реєстрації кримінального провадження за ст. 441 ККУ (екоцид).

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе, та влучили у місцеву нафтобазу. Внаслідок розливу палива на прилеглі території зайнялася масштабна пожежа, яка забрала життя сімох людей – родини прокурорки з трьома дітьми та літньої пари. У вогні згоріло 15 будинків Немишлянського району.