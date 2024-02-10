Прокурорка Ольга Путятіна, її чоловік та один з їхніх трьох синів

Жертвами російської ракетної атаки на Харків, що сталась у ніч на 10 лютого, виявилась сім’я українського прокурора Ольги Путятіної. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

ОГП зазначив, що внаслідо удару загинула сама прокурока Ольга Путятіна, її чоловік та троє дітей.

«Внаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, йому було лише 10 місяців», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Ользі Путятіній було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. Останнім часом перебувала у декретній відпустці.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 10 лютого, росіяни атакували ударними дронами Shahed Харків. Внаслідок влучання на території поблизу нафтобази розлилося пальне, яке загорілося. За даними українського МВС, на місці влучання виникло кілька масштабних пожеж. 15 приватних будинків згоріли повністю, загинули семеро людей. Загалом вигоріла майже половина вулиці Котельної.