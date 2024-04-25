Зліва направо Ольга Швед (Гринкевич), Ігор та Світлана Гринкевичі

Розслідувачі NGL.media проаналізували низку ухвал київських судів, які опублікували у судовому реєстрі, та склали список арештованого майна родини скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у розкраданнях на закупівлях Міноборони. Йдеться про п'ять будинків, сім квартир, вісім елітних автомобілів, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і десятки нежитлових чи виробничих приміщень. Під арешт також потрапило майно екс-нареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк.

Відомо, що суд арештував таке майно, яке належить Ігорю та Світлані Гринкевичам:

земельна ділянка площею 1,9914 га на території Литвинівської сільради у Київській області;

земельна ділянка площею 1,7219 га у селі Зелів Львівської області;

земельна ділянка площею 1 га у селі Гута Закарпатської області;

земельна ділянка площею 0,1 га у Солонці Львівської області;

земельна ділянка площею 0,0672 га у споживчому товаристві «Пролісок» у Львові;

квартира площею 51,6 м² у Києві ;

квартира площею 123,6 м² у Києві;

будинок площею 67,85 м² у споживчому товаристві «Пролісок» у Львові;

квартира площею 30,7 м² у Києві;

квартира площею 127,7 м² у Львові;

гаражний бокс площею 23,4 м² у Львові.

Під арештом також опинилося майно колишньої дівчини Романа Гринкевича Соні Морозюк:

нежитлові приміщення площею 121,7 м² у Києві;

автомобіль Porsche Cayenne 2015 року випуску;

85/100 частки квартири площею 71,5 м² у Києві;

3/20 частки квартири площею 82,2 м² у Києві;

1/3 частки квартири площею 48,2 м² у Харкові.

Суд наклав арешт і на майно тещі Романа Гринкевича Ірини Федак. Йдеться про таку нерухомість:

земельна ділянка площею 0,0128 га у споживчому товаристві «Пролісок» у Львові;

земельна ділянка площею 0,0865 га у споживчому товаристві «Пролісок» у Львові;

земельна ділянка площею 0,0954 га у споживчому товаристві «Пролісок» у Львові;

земельна ділянка площею 2 га на території Литвинівської сільради у Київській області;

квартира площею 127,7 м² у Львові;

квартира площею 85,2 м² у Києві;

квартира площею 30,7 м² у Києві;

садовий будинок площею 298,4 м² у споживчому товаристві «Пролісок» у Львові.

Сестрі Світлани Гринкевич Ірині Беньо належить земельна ділянка площею 0,1 га та житловий будинок площею 157,5 м² у Славському на Львівщині. Це майно також опинилось під арештом. Сину Гринкевичів Роману, який є засновником та директором ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект», належить земельна ділянка площею майже 2 га на території Литвинівської сільради у Київській області.

На початку січня 2024 року Роман Гринкевич продав частину майна Олегу Єфімову. ДБР вважає, що Єфімов отримував прибутки від «Будівельного Альянсу Монтажпроект», яке зірвало постачання одягу для військових. Бюджет зазнав збитків на 1,2 млрд грн. ДБР встановило, що хоч Єфімов придбав будинок за понад 25 млн грн і земельну ділянку за 5,6 млн грн, його офіційний дохід за останні 25 років становить лише 11 млн грн. Суд арештував таке майно, яке належить Єфімову:

житловий будинок площею 289,1 м² в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,0147 га в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,0153 га в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,1136 га в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,1159 га в смт Козин Київській області.

ДБР також вважає, що Гринкевичі фіктивно переоформили частину майна на Владислава Качанова. Суд арештував квартиру площею 186 м² у Львові, власником якої офіційно є Качанов.

Крім цього, під арешт потрапило майно директора компанії «Трейд лайнс рітейл», яка за завищеними цінами закуповувала шоломи для ЗСУ, Володимира Тимківа. Йдеться про квартиру площею 92,7 м² у Житомирі та автомобіль Mercedes-Benz S 350, 2015 року випуску. Під арешт потрапив і магазин площею 198,6 м² у Хмельницькому представника ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» Василя Ядухи.

Директор «Будівельної компанії Сітіград», яка була залучена до схеми закупівель шоломів за завищеними цінами, Віктор Кузьмінський є власником такого арештованого майна:

земельної ділянки площею 0,25 га у селі Новоселиця Житомирської області;

земельної ділянки площею 0,12 га у селі Вишпіль у Житомирській області;

садового будинку площею 54,1 м².

Також київські суди арештували майно підконтрольних Гринкевичам або пов'язаних з ними компаній. Зокрема, йдеться про тягач та тентовану платформу, яка є на балансі ТОВ «Будівельна компанія Сітіград». Арешт наклали й на майно ще дев'яти компаній.

«Трейд лайнс рітейл»:

будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 м² у селі Муроване Львівської області;

вантажівка Volvo FL 240, 2013 року випуску;

вантажівка Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 року випуску;

автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.

ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект»:

автомобіль Geely Emgrand 7, 2018 року випуску;

автомобіль Renault Master, 2019 року випуску.

ТОВ «Веттепло»:

автомобіль BMW M760LI, 2022 року випуску;

автомобіль BMW Alpina XB7, 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 року випуску.

ТОВ «Франескі» (засновниця Ірина Земницька):

автомобіль Land Rover Range Rover, 2022 року випуску.

ТОВ «Вайлд стоун»:

незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу в Ужгороді;

будівля, частина корпусу в Ужгороді;

комплекс будівель та споруд у селі Вознесенка Запорізької області.

ПП «Катерина»:

комплекс дорожнього сервісу, готельний комплекс на трасі Київ-Чоп біля Львова;

столярний цех площею 184,4 м² у с. Солонка Львівської області;

пилорама площею 223,9 м² у с. Солонка Львівської області.

ПАТ «Кар'єроуправління»:

будівля відпочинкового комплексу площею 1206,8 м² у селі Зелів Львівської області;

будівля ремонтно-механічної майстерні площею 545 м² у селі Зелів Львівської області;

будівля трансформаторної підстанції площею 249,6 м² у селі Зелів Львівської області;

п’ять нежитлових будівель загальною площею 144 м² у селі Зелів Львівської області.

ТОВ «Перспектива «Місто буд»:

будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 м² у селі Муроване Львівської області;

автомобіль BMW X6, 2020 року випуску.

Додамо, що під арештом також перебувало майно компанії ВТ «Девелопмент». Йдеться про будівлю, приміщення та земельну ділянку. Однак Шевченківський районний суд Києва скасував арешт.

Нагадаємо, що компанії Ігоря та Романа Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. Зараз вони та троє їхніх спільників фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях та перебувають у СІЗО. Також Ігоря Гринкевича підозрюють у хабарництві.