Шевченківський районний суд Києва скасував арешт на будівлю, приміщення та земельну ділянку, які належать ТОВ «ВТ Девелопмент», що входить до групи компаній звинуваченого у розкраданнях на закупівлях Міноборони львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Про це 18 квітня повідомив антикорупційний сайт NGL.media.

Зараз власником «ВТ Девелопмент» через ТОВ «Ясниський край» є львів’янин Максим Станкевич, який у січні отримав частку в компанії, що належала дружині Ігоря Гринкевича Світлані Гринкевич та її доньці Ользі Швед. 22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно «ВТ Девелопмент», зокрема:

будівлю площею 3100 м 2 , на вул. Героїв УПА, 72 у Львові;

, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові; нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Данила Апостола, 14 у Львові площею майже 1760 м 2 ;

; земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Арешт на майно «ВТ Девелопмент» наклали в межах досудового розслідування щодо контрактів Міноборони з ТОВ «Трейд лайнс рітейл», власником якого є син Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич, і ТОВ «БК Сітіград», що належитть його бізнес-партнеру Володимиру Вдов’яку.

Нові власники «ВТ Девелопмент» звернулись у суд, аби скасувати арешт на майно. Адвокат компанії заявив у суді, що компанія не повязана «з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування». Крім цього, суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів. Зважаючи на це, 10 квітня Шевченківський районний суд Києва скасував арешт на майно «ВТ Девелопмент».

Що відомо про справу Гринкевичів

Ігор та Роман Гринкевичі, а також троє їх спільників фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. Крім цього, Ігор Гринкевич є підозрюваним у хабарництві працівнику ДБР. Зараз він та його син перебувають у СІЗО.

У межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей.