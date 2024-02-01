Одна з водойм на території Ясниського кар'єру

Світлана Гринкевич та її донька Ольга Швед вийшли зі структури власності ПрАТ «Кар'єроуправління», яке орендувало 13 ділянок площею 104,4 га в Яворівському районі. Вісім ділянок площею 97,3 га розташовані біля села Зелів на території Ясниського кар'єру, що за приблизно 20 км від Львова. Матері та доньці з лютого 2023 року по 31 січня 2024 року належали 67% компанії. Решту підприємства контролював Сергій Горшков зі Львова. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що новими власниками ПрАТ «Кар'єроуправління» є львівські підприємці Юрій-Ігор Беньо та Максим Станкевич.

Згідно з інформацією YouControl, ПрАТ «Кар'єроуправління» орендує землі, які призначені для користування надрами, будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури й спорту. Всі ділянки перебувають у державній власності. Компанія має дозвіл на розробку на видобуток піску у Ясниському кар'єрі до 2037 року та на розробку родовища до 2041 року.

Зазначимо, що ПрАТ «Кар'єроуправління» зареєстроване у 1994 році. Розмір статутного капіталу підприємства становить 1,6 млн грн. Керівником є Михайло Сторонський, який також володіє київською охоронною компанією «Геліос сек'юріті груп» та займається гуртовою торгівлею будівельними матеріалами.

Одним із нових власників ПрАТ «Кар'єроуправління» є Максим Станкевич. У 2016 році він був директором ТОВ «Вест білдінг груп», у якому Світлана Гринкевич мала частку власності. Крім цього, бізнесмен з грудня 2023 року є власником ТОВ «ВТ Девеломпент», яке до того належало Світлані Гринкевич. Нагадаємо, що ВТ «Девелопмент» підозрюють у постачанні їжі для військових за завищеними цінами.

Днями Світлана Гринкевич також позбулася власності в ТОВ «Маоріс», яке до 2026 року має дозвіл оренди шести земельних ділянок площею 21 га навколо Ясниського кар'єру. Йдеться про землі комунальної власності, призначені для промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони тощо. Світлані Гринкевич з вересня 2023 року до 26 січня 2023 року належало 50% ТОВ «Маоріс».

Нагадаємо, що 50 річна Світлана Гринкевич – це дружина 50-річного скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який 29 грудня 2023 року намагався за 500 тис. доларів підкупити одного з високопосадовців ДБР. Згодом він через постачання неякісного одягу ЗСУ та зірвані контракти отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. ДБР також затримало 28-річного сина бізнесмена Гринкевича Романа, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах через постачання неякісного одягу ЗСУ та зірвані контракти з Міноборони.

Наразі Світлана Гринкевич є власницею ПП «Катерина». Також їй належать частки в ПП «Ренесанс стиль», ТОВ «Львівський завод збірних конструкцій-1», ТОВ «Альянс імекс транс», ТОВ «Рент естейт», ТОВ «Трейд лайнс рітейл». До скандалу із закупівлями для Міноборони дружина Гринкевича працювала професоркою кафедри маркетингу та логістики Львівської політехніки. Журналісти Hromadske встановили, що Світлана Гринкевич передала під заставу чотири елітних квартири, щоб вберегти їх від конфіскації. Йдеться про помешкання у Києві та Львові вартістю 29 млн грн. Також розслідувачі повідомили, що родина Гринкевичів незаконно збудувала у Львові житловий будинок площею близько 600 м2.