Озеро Ясниський кар'єр, що за 20 км від Львова

Дружина підозрюваного у шахрайствах із закупівлями для ЗСУ та хабарі високопосадовцю ДБР Ігоря Гринкевича Світлана позбулася частки власності у ТОВ «Маоріс». Ця компанія орендує землі поблизу Ясниського кар'єру. Світлані Гринкевич належало 50% підприємства. За інформацією аналітичного порталу YouControl, також Світлана Гринкевич з вересня 2023 року до 26 січня 2024 року була керівницею ТОВ «Маоріс».

Компанія «Маоріс» з 2021 року орендує шість земельних ділянок загальною площею 21,02 га на території Ясниського кар'єру у селі Зелів, що за приблизно 20 км від Львова. Землі перебувають у комунальній власності й призначені для промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони тощо. Компанія може користуватися територіями до вересня 2026 року.

У 2021 році ТОВ «Маоріс» планувало створити на території кар'єру відпочинковий комплекс з ресторанами, готелями, пляжними зонами та спортивним комплексом для дітей. Однак представники обласної та місцевої влади у коментарях ZAXID.NET запевняли, що не видавали необхідних для будівництва дозволів та документів. ТОВ «Маоріс» так і не розпочало зводити відпочинковий комплекс.

Родині Гринкевичів також належить ПрАТ «Кар'єроуправління», яке орендує землі кар'єру. Підприємство з 2023 року на 66,9% належить Світлані Гринкевич та її доньці Ользі Швед. Згідно з YouControl, ПрАТ «Кар'єроуправління» орендує у Яворівському районі 13 земельних ділянок площею 101,4 га. Дев'ять з цих ділянок площею 98,7 га розташовані навколо Ясниського кар'єру. Землі перебувають у державній власності й призначені для будівництва та обслуговування об'єктів спорту й користування надрами. На YouControl йдеться, що ПрАТ «Кар'єроуправління» має чинний дозвіл на видобування піску у Ясниському кар'єрі до 2041 року та на розробку родовища до 2037 року.

Компанія «Маоріс» працювала з травня 2021 року та була зареєстрована у Мукачево Закарпатської області. Її засновником та власником був Ярослав Ніга. Того ж року у вересні компанію перереєстрували у Львові. У вересні 2023 року до структури власності увійшла Світлана Гринкевич із внеском до статутного капіталу розміром 62 тис. грн. Також частину бізнесу придбав Володимир Волошин. Підприємство зареєстрували у селі Зелів Яворівського району. Станом на січень 2024 року Володимир Волошин є єдиним бенефіціаром ТОВ «Маоріс». Керівницею замість Світлани Гринкевич стала Мар'яна Клочко.

Нагадаємо, що 50-річного львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня 2023 року, коли він намагався дати хабар високопосадовцю ДБР. Згодом Ігор Гринкевич отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах через постачання неякісного одягу ЗСУ та зірвані контракти. Підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві також отримав син вже затриманого підприємця 28-річний Роман Гринкевич. Чоловіка затримали в Одесі, коли той планував втекти за кордон. 50-річна Світлана Гринкевич досі є власницею ПП «Катерина». Крім цього, їй належать частки в ПП «Ренесанс стиль», ПрАТ «Кар'єроуправління», ТОВ «Львівський завод збірних конструкцій-1», ТОВ «Альянс імекс транс», ТОВ «Рент естейт», ТОВ «Трейд лайнс рітейл». Світлана Гринкевич також працювала професоркою кафедри маркетингу та логістики Львівської політехніки, але звільнилася після скандалу із затриманням чоловіка.