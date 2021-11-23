Ясниський кар'єр розташований за 20 км від Львова і є популярною водоймою для відпочинку попри офіційну заборону купатися тут

На території Ясниського кар'єру, що за 20 км від Львова, планують збудувати масштабний відпочинковий комплекс з готелями, пляжами та спорткомплексом. Про такі наміри заявив представник компанії «Маоріс», яка орендує частину кар'єру з вересня 2021 року. Щоб розпочати будівництво, компанія має змінити цільове призначення землі, адже зараз ділянки мають промислове та транспортне призначення. Представники обласної та місцевої влади заявили ZAXID.NET, що не видавали необхідних для будівництва відпочинкового комплексу дозволів та документів.

Інформація про намір збудувати на території Ясниського кар'єру відпочинковий комплекс з'явилась у неділю, 20 листопада. В одній із спільнот рибалок у Facebook опублікували відео з інформацією, що на березі озера уже почались підготовчі роботи до майбутнього будівництва: робітники почистили територію та зрізали дерева і чагарники, що тут росли.

Загалом територія Ясниського кар’єру складається з трьох озер та поділена на кілька земельних ділянок. Частина з них загальною площею близько 80 гектарів перебувають у державній власності і їх уже багато років орендує приватне товариство «Кар'єроуправління». Ця компанія займається видобутком піску біля кар’єру.

Ще близько 20 гектарів території кар’єру є у комунальній власності Івано-Франківської ОТГ, і з вересня 2021 року ці землі є в оренді львівської компанії «Маоріс». Згідно з даними кадастрової карти України, наразі призначення цих земельних ділянок – під промислове та транспортне використання. Власником компанії «Маоріс» є забудовник із Закарпаття Ярослав Ніга.

Представник компанії «Маоріс» Володимир Волошин заявив журналістам Tvoemisto.tv про намір збудувати на березі водойми масштабний відпочинковий комплекс. За словами Волошина, у відпочинковому комплексі на Ясниському кар'єрі буде близько 30 різних об’єктів. Це готелі, ресторани, пляжні зони, спортивний комплекс для дітей тощо.

«Масштабне будівництво на території озер ще не розпочали, поки лише проводимо підготовчі роботи – очищаємо територію від сміття, зрізаємо зарослі кущі, адже все дуже захаращено. Щодо того, коли вдасться реалізувати цей інвестиційний проект, сказати складно – все залежить від того, коли отримаємо всі необхідні дозволи та документацію», – розповів Володимир Волошин.

Начальник земельного управління Івано-Франківської ОТГ Назар Микичак розповів ZAXID.NET, що компанія «Маоріс» взяла ділянки кар'єру в оренду лише під промислове призначення. Про наміри інвестора збудувати тут відпочинковий комплекс, за словами Назарія Микичак, йому невідомо.

«Користувач приступив до облаштування території: прибрав сміття, зрізав чагарнки. За зміною цільового призначення він не звертався і нами жодних проектів по зміні цільового призначення землі не виготовлялось. Компанія виграла торги, з ними підписаний договір про оренду і вони сплачують орендну плату», – розповів Назар Микичак.

За його словами, якщо орендар ділянки буде порушувати договір і почне булівництво відпочинкового комплексу на землях промисловості, земельне управління звернеться в державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ). Втім наразі, за словами Назара Микичака, жодних будівельних робіт на території кар'єру не проводиться.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко заявив ZAXID.NET, що обласна адміністрація теж нічого не знає про намір інвестора збудувати відпочинковий комплекс на Ясниському кар’єрі.

Додамо, що Ясниський піщаний кар'єр розташований за 20 км від Львова на території Івано-Франківської ОТГ. Озеро є дуже популярним місцем відпочинку серед львів'ян. Частина кар'єру незатоплена і діюча – тут видобувають пісок, і тому купатися у водоймі заборонено. Водойма є дуже глибокою (до 20 м) та холодною і вважається небезпечною для плавання. Щоліта у водоймі знаходять утоплеників, втім це не зменшує популярності кар'єру як місця для літнього відпочинку.