Організатора сххеми та двох ухилянтів затримали поблизу Солотвино

На Закарпатті затримал 62-річного переправника та двох ухилянтів, які в гігрокостюмах планували переплисти Тису і потрапити в Румунію.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, 62-річний мешканець Тячева планував незаконно переправити в Румунію двох чоловіків. На власному автомобілі він мав довезти їх до Солотвиного, звідки чоловіки мали через Тису мали потрапити в Румунію. Свої послуги пенсіонер оцінив у 2 тис. доларів та 3 тис. доларів із кожного чоловіка відповідно.

У поліції Закарпаття повідомили, що організатором схеми є мешканець села Глибокий Потік. Він забезпечив ухилянтам гігрокостюми та перевезення до прикордонної зони на автомобілі Toyota Camry.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ й повідомили організатору незаконної переправи про підозру.