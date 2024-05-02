Переправника з ухилянтами затримали на околиці Хуста

Поліція разом з прикордонниками затримали на околиці Хуста 39-річного мукачівця, який віз до кордону з Румунією двох військовозобов’язаних чоловіків. Переправнику загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 2 травня, за переправлення через кордон закарпатець взяв з двох ухилянтів 8 тисяч доларів.

«Правоохоронці затримали зловмисника на околицях міста Хуст, коли він саме транспортував для подальшого переправлення до сусідньої Румунії двох клієнтів мобілізаційного віку. З місця події слідчі вилучили автомобіль, яким користувався зловмисник для перевезення клієнтів, мобільний телефон та понад 10 тисяч доларів», – інформують у поліції.

Переправника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів йому загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.