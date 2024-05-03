Володимир-Волинський міський суд виніс вирок місцевому підприємцю за підроблення документів про непридатність до служби в ЗСУ. Обвинувачений пред’являв їх у двох контрольно-пропускних пунктах, аби виїхати за кордон, однак безуспішно. За скоєне йому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 30 квітня, у 2023 році Володимир Вірстюк купив підроблені довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного про нібито непридатність до служби. Вперше чоловік пред’явив документи 27 березня 2023 року на пункті пропуску «Рава-Руська». Тоді прикордонники його затримали, а довідки вилучили. Однак, 5 травня 2023 року обвинувачений повторив спробу незаконно перетнути кордон і вдруге показав підроблені документи на волинському пункті пропуску «Устилуг».

У суді Володимир Вірстюк свою вину визнав і розкаявся. Розповів, що з початку повномасштабного вторгнення його наречена виїхала до США, а згодом запропонувала йому приїхати та одружитись. З цією метою він нібито звертався до ряду установ, але отримував відмову. Тоді знайшов чат у Telegram, замовив документи, надав свої дані й заплатив 30 тис. грн за виготовлення відповідних довідок.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Старі Богородчани Івано-Франківської області, з вищою освітою, займається підприємницькою діяльністю, проживає з матір’ю.

Суддя Тетяна Пустовойт визнала Володимира Вірстюка винним за ч.5 ст.27 ККУ (особа, яка вчинила кримінальне правопорушення предметом, здобутим протиправним шляхом), за ч.3 ст.358 ККУ (підроблення офіційного документа, вчинене повторно), за ч.4 ст.358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Однак, обвинуваченого звільнили від основного покарання й призначили рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.