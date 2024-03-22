Мешканці Запорізької та Київської областей за допомогою фальшивих документів хотіли потрапити в Румунію

Трьох українців з підробленими посвідченнями волонтерів, виявили прикордонники Мукачівського загону. Мешканці Запорізької та Київської областей за допомогою фальшивих документів хотіли потрапити в Румунію.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 22 березня, чоловіків на Toyota зупинив наряд відділення «Хижа» на одному із контрольних постів. Усі троє назвалися працівниками волонтерської організації.

«Двоє з них надали документи, за якими збиралися перетинати кордон в пункті пропуску «Дякове», начебто з метою подальшого отримання волонтерської допомоги за кордоном. Під час перевірки документів та опитування чоловіків, оперативники з’ясували, що надані ними посвідчення волонтерів та наказ благодійного фонду про відрядження є фіктивними. За виготовлення таких документів кияни заплатили супроводжуючому їх водієві 8 тисяч доларів США», – інформують у ДПСУ.

Ухилянтів затримали. Про підроблення документів, печаток, штампів та бланків прикордонники повідомили поліцію Закарпатської області. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації злочину.