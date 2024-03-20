Переправника та його «клієнта» зупинили за 800 метрів від кордону

Місцевого мешканця з ухилянтом затримали прикордонники Чопського загону за 800 метрів від Словаччини. За переправлення через кордон одесит заплатив ужгородському таксисту 2500 доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 20 березня, таксист з Ужгорода підшуковував мешканців східних та південних регіонів України і організовував їм незаконний перетин кордону. На початку березня переправник зустрівся в Ужгороді з жителем Одеської області та запропонував за 2500 доларів довезти його у прикордоння і вказати подальший маршрут руху. Ужгородець взяв в одесита 1500 доларів авансу.

«У визначений день чоловіки разом доїхали на таксі до місця, звідки одесит мав рухатися далі пішки. Переправника та його «клієнта» зупинили за 800 метрів від кордону у районі населеного пункту Паладь Комарівці під час передачі другої частини коштів у розмірі 38600 гривень», – інформують у ДПСУ.

Таксиста затримали і взяли під варту на 60 діб з правом внесення 151,4 тис грн застави. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, ужгородцю загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.