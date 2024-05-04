Макарій Дутка регулярно закриває збори для потреб ЗСУ

Ієромонах Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дутка завершив збір на FPV-дрони для 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Збір тривав майже місяць і за цей час монах зібрав 1,5 млн грн на дрони для ЗСУ.

Макарій Дутка відкрив збір на FPV-дрони для 24 ОМБр14 квітня. Того ж дня. в межах збору, він встановив свій черговий рекорд України з паверліфтингу, піднявши штангу вагою 193 кілограми в жимі лежачи.

3 травня ієромонах Макарій Дутка повідомив на своїй сторінці у Facebook, що збір на дрони завершений.

«Дорогі друзі, анонсую, що 1,5 мільйона гривень є зібрані для допомоги Львівській 24-й бригаді. Зупиняю цілковито збір на закупівлю дронів FPV, а розпочинаю збір для РЕБів наших воїнів, ремонт автомобільної техніки, медицини», – вказано в його дописі.

Додамо, що ієромонах планував закупити 33 дрони спільно з Всеукраїнським благодійним проектом «Пташки перемоги», завдяки якому на фронт вже доставили понад 6 тис. дронів. За найбільші донати отець пообіцяв нагороди, серед яких прапор великого розміру з особистим підписом Валерія Залужного.