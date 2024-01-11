Дівчинка співає на вулиці та у церквах, збираючи гроші на ЗСУ

Десятирічна незряча Анна-Марія Герман із Львівщини співами на вулиці і в церквах упродовж 2022-2023 років зібрала для українських військових понад 2 млн грн. Про це 11 січня повідомив «Укрінформ».

Дівчинка родом із Комарного, що на Львівщині. Вона почала збирати гроші на ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення через ГО «Майдан» у Щирці.

«Навесні 2022 року з початком повномасштабної війни до нашої організації долучилася пані Наталія Бражник із донькою Анною-Марією, вони раніше проживали в нашій територіальній громаді, і запропонували збирати кошти для військових, співаючи на вулиці. В них в сім’ї четверо дітей, і один із братів пішов на війну, тому в дівчинки виникла така ініціатива», – розповіла голова волонтерської групи ГО «Майдан» Оксана Скородинська.

За її словами, коли стало холодно, організація звернулася до церков, аби там дозволили Анні-Марії співати у храмах, і з осені 2022 року дівчинка проводить благодійні концерти, які супроводжуються співами та грою на бандурі.

«За час нашої співпраці Анна-Марія назбирала для військових понад два мільйони гривень і не зупиняється на цьому, збір продовжується. Сьогодні вони були в мене разом із мамою, ми передаємо прилад нічного бачення, то для звіту робили фото з дівчинкою, а хлопці на фронті відповідно надішлють відео, яким Анна-Марія дуже рада. Бо ж фото побачити не може, а так чує слова подяки, і це їй дуже підбадьорює та мотивує. Зараз збираємо разом кошти на дрон для ракетно-зенітних військ», – додала голова волонтерської групи.

ГО «Майдан» допомагає переважно захисникам, які були мобілізовані або пішли добровольцями з їх територіальної громади, а це понад півтисячі захисників і захисниць, які служать в різних бригадах. Анна-Марія часто бере участь у зборах коштів, коли до неї звертаються інші організації чи волонтери. В основному гроші скеровують, за запитами бригад, на БПЛА, тепловізори, рації, автомобілі, одяг та медикаменти.

Нагадаємо, під час колядок на різдвяні свята парафіяни різних церков на Львівщині збирали гроші на ЗСУ. Зокрема парафіяни львівської церкви пожертвували Сергію Стерненку 126 тис. грн на FPV-дрони.