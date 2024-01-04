За час повномасштабного вторгнення парафія Собору Св. Івана Хрестителя у Львові зібрала понад 1,7 млн грн для допомоги військовим

Парафіяни Собору святого Івана Хрестителя УГКЦ у Львові перерахували 126 тис. грн на FPV-дрони, збір на які організував відомий український волонтер Сергій Стерненко. Першим про це повідомив львівський сайт новин Сихів.Медіа.

Як розповів ZAXID.NET настоятель храму отець Іван Колодій, з ініціативою перерахувати Стерненкові зібрані під час акції «Коляда на храм» гроші виступили самі парафіяни.

«Це була ініціатива наших парафіян, які не хочуть бути байдужими до звільнення України від російської окупації. Тому ми вирішили перерахувати отримані під час коляди на храм кошти Стерненкові для купівлі FPV-дронів», – пояснив настоятель церкви. FPV дрон – це беспілотник з функцією first person vision або view, тобто «бачення від першої особи». Українські військові чіпляють до безпілотника боєприпас та скеровують його по росіянах, боєприпас детонує у момент зіткнення.

За словами о. Івана Колодія, причин чому парафіяни обрали саме Сергія Стерненка і його збори на FPV-дрони є кілька, зокрема і його активність у соцмережах.

«Перша причина – ми не хочемо бути байдужими до того, як росіяни знищують нашу Україну. Друга причина - ми теж хочемо брати участь у боротьбі за звільнення. Але наші можливості обмежені – ми можемо молитись і помагати війську. Щодня ми молимось і матеріально допомагаємо різним волонтерським зборам, щоб зберегти якнайбільше життів наших воїнів. Третя причина у тому, що чимало людей відчувають стрес. Що вони можуть робити? Озлоблюватись, кричати, висловлювати негативні емоції. Але це деструктивно, це приносить сум’яття, ми набираємо гріхи на душу. І люди вирішили, що ми можемо всю цю лють трансформувати у перемогу й донати», – додав священик.

Отець Іван Колодій також зазначив, що після останнього бомбардування Львова бажання парафіян взяти активну участь у боротьбі різко зросло.

На питання про те, чому саме обрали збори Сергія Стерненка, священик відповів, що багато людей стежать за його соцмережами і там бачать конкретний результат його волонтерської роботи. Зазначимо, що Сергій Стерненко у Telegram і в мережі X постійно публікує відео влучань FPV-дронів по росіянах і російській техніці.

«Багато людей стежать за ним у соцмережах і довіряють йому. Бо важливо, що люди можуть бачити результат пожертви своїх коштів. Унікальність Стерненка полягає у тому, що він візуалізує на що йдуть ці кошти. Він показує і люди бачать плоди своїх пожертв», - наголосив отець Іван Колодій.

Настоятель церкви додав, що від початку повномасштабного вторгнення парафія Собору святого Івана Хрестителя зібрала на різноманітні волонтерські збори і цільові допомоги для військових та медиків 1,7 млн грн.

За словами отця Івана Колодія, раніше парафія упродовж року збирала гроші для БФ «Повернись живим», потім збори організовували для Фонду Притули, а також для тих парафіян, які боронять Україну на фронті.

«Ми помагали тим парафіянам, які перебувають на фронті і потребували стралінків, наприклад. Ми купили чотири автомобілі для медиків. Ми також ремонтували машини для фронту», – розповідає отець Іван Колодій.

Наступний збір на парафії зроблять для «Крил Мадяра» – підрозділу, який очолює військовослужбовець Роберт Бровді.

«Вони найбільше присутні в медіапросторі, хто найбільше показує плоди своєї роботи, тим хочеться помагати», – додав священик.

Іван Колодій каже, що парафія й далі допомагатиме Силам оборони звільняти від окупації Україну.

«Колись один військовий сказав нам: допомагайте так, щоб ви відчували, що вам фінансово складно, що ваш бюджет просів. Бо якщо ви цього не відчуваєте, ви не змінюєте якість свого життя, ці кошти ні на що не впливають, це не є вагома жертва», – каже священик.

Настоятель церкви пригадав, як один із парафіян, якому громада купила зарядні станції, прислав священику у ящику з-під 155 мм снарядів донецьку землю з-під Костянтинівки і попросив посадити навесні в цю землю квіти.

«Багато людей питають за що ми боремось? За людей, за землю, за що? А він сказав: я вам прислав те, щоб ви побачили, за що ми боремось. Це було до сліз», – зазначив священик.