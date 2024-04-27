Поліцейські затримали вбивцю та вилучили в нього ніж, із яким він ймовірно напав на хлопців

На Житомирщині 23-річний вчитель із ножем напав на двох 17-річних підлітків. У результаті нападу один хлопець загинув. Учителю загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 25 квітня ввечері у селі Луковець на Житомирщині. До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця.

Поліцейські з’ясували, що того вечора двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя. Один із них звинуватив вчителя у залицяннях до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний чоловік дістав ножа та почав бити ним хлопців. Унаслідок ударів 17-річний мешканець смт Хорошева помер на місці, його одноліток, мешканець села Краївщини, перебуває в реанімації.

Правоохоронці розшукали 23-річного вчителя та вилучили у нього ймовірне знаряддя вбивства. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує або до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.