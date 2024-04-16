Загиблий спав у сміттєвому контейнері та загинув під пресом спецавтомобіля

У Житомирі під пресом сміттєвоза загинув п’яний чоловік, який заснув у сміттєвому контейнері. Про це 16 квітня повідомило Житомирське районне управління поліції.

Тіло чоловіка знайшли ще 12 квітня близько 18:20. Згодом, після встановлення всіх обставин трагедії, стало відомо, що 46-річний місцевий мешканець напідпитку заснув у контейнері і загинув під час навантаження сміття в спецавтомобіль, потрапивши під прес.

Згідно з показами свідків, чоловік зловживав алкогольними напоями та незадовго до події його бачили сплячим у контейнері, прикиданого сміттям. Відповідно до висновків експертів, причиною його смерті стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів.

Зараз слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння – ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) КК України