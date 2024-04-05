Трагедія сталася поблизу села Нижні Ворота Мукачівського району

Трагедія сталася поблизу села Нижні Ворота Мукачівського району. Місцевий мешканець переходив річку Латориця у напрямку свого будинку і втопився.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 5 квітня, тіло мешканця Нижніх Воріт у річці ввечері напередодні виявили працівники поліції.

«Загиблий – чоловік 1963 року народженн. Ймовірно, він намагався перейти річку в бік свого будинку та не втримався на течії. До місця виклику було направлено особовий склад пожежно-рятувального поста Нижніх Воріт, який вилучив тіло з води та передав працівникам поліції», – інформують у ДСНС.

У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що на тілі загиблого не знайшли ознак насильницької смерті. Правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».