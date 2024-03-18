Мешканець Рахова втратив рівновагу та впав з моста у річку Тиса

Вночі 17 березня рятувальники витягнули з Тиси загиблого жителя Рахова. 43-річний чоловік втратив рівновагу і впав з моста у річку. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир 18 березня, подія сталася о пів на другу ночі на вулиці Київській у Рахові. Місцевий мешканець втратив рівновагу та впав з моста у річку Тиса.

«Працівники поліції, що прибули на місце, виявили у воді тіло громадянина та звернулись по допомогу до рятувальників, адже самостійно вилучити з води загиблого не могли. Фахівці 2-ї державної пожежно-рятувальної частини вилучили тіло та передали поліції. Для цього залучались четверо працівників та одна одиниця техніки», – сказала Наталія Батир.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».