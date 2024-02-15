Дитину знайшли за 7 км від місця зникнення

На Буковині на третю добу пошуків рятувальники знайшли тіло 8-річної дівчинки, яка впала з моста в річку і зникла. Нещасний випадок трапився близько обіду 13 лютого в селі Бережонка Вижницького району. Дівчинка разом зі старшим братом поверталася додому зі школи, вони переходили саморобний дерев’яний місток, послизнулися й опинилися у воді. Брат зумів вибратися самотужки, а його сестру віднесло течією далі. У пошуках дитини взяли участь понад 130 працівників ДСНС, поліцейських та місцевих жителів.

Тіло 8-річної дівчинки, яка впала з містка в річку, знайшли поблизу села Коритне у межах 5-7 кілометрів від місця зникнення, повідомили в поліції Буковини в четвер, 15 лютого. Пошуки дитини тривали три дні. Щодня рятувальники та поліцейські проходили руслом річки, щоб знайти загиблу, увечері пошуки припинялися.

Вздовж 14-15 кілометрів від місця зникнення рятувальники розгорнули пости для цілодобового моніторингу ситуації.

За словами речниці обласного управління ДСНС Мирослави Іванчук, пошуки ускладнювала сильна течія та підняття рівня води, можливості водолазам занурюватися та обстежувати дно не було – вони проходили річку щільним кільцем й обстежували його візуально. Врешті 15 лютого дитину знайшли водолази. Тіло перебувало у воді. У поліції повідомили, що відкрили досудове провадження за статтею 115 КК України (Вбивство з приміткою про нещасний випадок).