По підприємству вдарили касетними та фугасними боєприпасами

У неділю, 5 травня, російські окупанти атакували місто Миколаївка на Донеччині, влучивши у Слов’янську ТЕС, розташовану там. Для атаки росіяни застосували касетні та фугасні ракети, повідомив «Суспільному Донбас» заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

За словами посадовця, росіяни обстріляли місто приблизно о 10:35. Ціллю удару стала Слов’янська ТЕС, в яку влучило п’ять ворожих снарядів.

Володимир Проскунін повідомив, що росіяни завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ «Смерч», а також однією фугасною ракетою. Внаслідок обстрілу не було постраждалих, проте через повітряні удари на ТЕС серйозно пошкоджена низка будівель.

Зазначимо, Слов’янська ТЕС розташована за 7 км від донецького Словянська та за 30 км на північ від прифронтового Часового Яру. Станція працює з 1954 року та має загальну потужність 830 МВт. З травня 2022 року через російську агресію Слов’янська ТЕС припинила роботу, а в травні того ж року зазнала ушкоджень від російського обстрілу, внаслідок чого в Миколаївці почалися перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, 2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти пошкодили половину української енергетичної інфраструктури. 5 травня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що останні російські обстріли завдали українській енергетиці збитків на понад 1 млрд доларів. Водночас, попри постійні атаки росіян, Україна працює над відновленням зруйнованої інфраструктури.