Поліцейська працювала на посаді всього один місяць

У неділю, 5 травня, в одеських Telegram-каналах поширилося відео з поліцейською, яка обурювалася, що її відправили охороняти одну з місцевих церков на Великдень. Жінка заявила, що їй все одно, якщо у церкву прилетить російський снаряд, оскільки «там від сили 30 людей». Правоохоронці відреагували на інцидент та ініціювала кримінальне провадження, повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

Відео, яке з’явилося у місцевих каналах, поліцейська записала для друзів у приватну групу. Проте відео «злили» одеським Telegram-каналам, що спричинило серйозний резонанс.

На відеозаписі в Telegram жінка висловлює обурення через те, що їй доводиться охороняти церкву на Великдень. Яку саме церкву мала охороняти поліцейська, не уточнюється.

«Там від сили людей 30. Ну прилетить туди, і що, нічого страшного, це ж не мінус 100 людей, а мінус 30», – заявила правоохоронниця.

Згодом на ситуацію відреагували у Нацполіції. Правоохоронці повідомили, що за фактом висловлювання поліцейської ініційоване службове розслідування. У прес-службі поліції зазначили, що жінку, яка почала виконувати обов’язки поліцейської лише у квітні 2024 року, звільнять з посади.

«Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва.Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено», – повідомили у прес-службі поліції.

У поліції додали, що правоохоронці готові захищати громадян у будь-який час, зокрема і в Одесі, яку регулярно обстрілюють росіяни. У службі підкреслили, що неправомірні дії поліцейських мають каратися.