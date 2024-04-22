Віталій Манасян (зліва) та Максим Шкіль (справа) не поділили зарезервований столик в елітному ресторані

У неділю, 21 квітня, у київському ресторані GoodWine відбувся скандал між підприємцем Максимом Шкілем, та співробітником Нацполіції через зарезервований бізнесменом столик. Правоохоронець зі своєю супутницею погрожував чоловіку та відмовлявся поступитися місцем.

Про інцидент повідомив уродженець Львова та бізнесмен Максим Шкіль, який зарезервував стіл для сніданку. Проте, прийшовши в заклад, підприємцю повідомили, що його місце зайняв невідомий чоловік.

«Попри те, що стояв резерв, ми підійшли і ввічливо пояснили, що стіл заброньовано. На що матом почули – “вы две дуры, здесь сидеть буду я”. Після чого відвідувач резерв відкинув і сів за стіл. Після того як з даним “гостем” ресторану переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу, що зі мною буде», – повідомив Максим Шкіль.

Після того, як на поведінку чоловіка відреагували інші відвідувачі, його супутниця заявила, що ніхто «не уявляє, хто вони». Згодом пара покинула заклад, погрожуючи відвідувачам.

«Виявляється, що працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – Манасян Віталій», – заявив Максим Шкіль.

У прес-службі поліції відреагували на інцидент та 21 квітня повідомили, що Віталія Манасяна звільнили зі служби за неетичну поведінку як працівника правоохоронного підрозділу.

«Позиція керівництва Національної поліції однозначна: співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки, не місце в поліції. Людина з такими моральними якостями не може стояти на варті правопорядку», – повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі «Укрінформу».

За словами Максима Шкіля, Віталій Манасян їздить на елітному авто Ауді RS 6. У Центрі протидії корупції підтвердили, що чоловік їздить на машині вартістю до 140 тис. доларів, якої немає в декларації правоохоронця, а за рік отримує всього 580 тис. грн зарплати поліцейського.

У ЦПК повідомили, що Віталій Манасян має брата Армена, який, за декларацією, живе з ним у київській квартирі на 100 м², та також має посаду в Нацполіції. За даними центру, Армен Манасян працює заступником начальника Управління стратегічних розслідувань в місті Києві, отримуючи 600 тис. грн на рік. При цьому Армен Манасян задекларував дві машини загальною вартістю 2 млн грн.

Водночас у ЦПК повідомили, що бізнесмен Максим Шкіль, якого ЗМІ називають головою Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців, є власником підприємства «Автострада», яка масштабно займалася ремонтом автомобільних доріг в межах програми «Велике будівництво».

«Лише за 2021 рік "Автострада" отримала 46,6 млрд за програмою Велике Будівництво. І це найбільше серед всіх, хто займається ремонтами доріг. За час вторгнення розмір підрядів впав, але не до нуля. Як пишуть “Наші Гроші”, за 2 попередні роки Автострада отримала 17,62 млрд грн», – повідомили у центрі.

Наразі фірма Максима Шкіля займається ремонтом тунелю київського метро між станціями Либідська та Деміївська, де раніше відбулося затоплення. У ЦПК припускають, що після конфлікту Манасяна та Шкіля до компаній бізнесмена можуть прийти поліцейські – за словами центру, це може бути пов’язано не тільки з підпорядкованістю Нацполіції скандальному заступнику ОП Олегу Татарову, але і з можливими правопорушеннями компаній Шкіля.