На Тернопільщині в річці вночі 7 лютого правоохоронці виявили тіло 6-річного хлопчика, який зник з дому напередодні. Про те, що дитина вийшла з будинку і не повернулася назад повідомили батьки о 17:30. До пошуків долучилися правоохоронці, рятувальники та місцеві жителі, однак хлопчика знайшли у водоймі.

Нещасний випадок трапився в селі Сков’ятин Борщівської громади Чортківського району. До поліцейських звернулася мати хлопчика. Жінка розповіла, що її 6-річний син Дмитро Кулажка, вийшов з дому о 17:30 на вулицю і на вечір так і не повернувся. З собою він мав велосипед. Був одягнений в шапку блакитного кольору, синю куртку, темно-сині штани, взутий у сірі чоботи.

«До пошуково-рятувальної операції залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки з Борщівського гарнізону ДСНС. Також в пошуках брали участь 42 поліцейських та 7 одиниці техніки», – повідомили в ДСНС Тернопільщини. Окрім того, хлопчика шукали всі місцеві жителі села Сков’ятин.

Проте дитину живою знайти не вдалося, о 23:30 співробітники поліції виявили тіло неповнолітнього в річці Нічлавка, яка протікає через село. Дмитра знайшли на відстані одного кілометра від його дому. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває розслідування і поліцейські встановлюють обставини трагедії.

Додамо, що нещодавно 28 січня подібна трагедія трапилася в Чортківському району. В селі Переволока Бучацької громади на місцевому ставку провалилися під лід і втопилися троє підлітків. Про їх зникнення рідні повідомили лише на наступну добу.