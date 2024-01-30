Тіла неповнолітніх знайшли за 15 метрів від берега

Рятувальники та поліцейські завершили пошуки трьох підлітків, які зникли 28 січня в селі Переволока на Тернопільщині. Хлопців знайшли на дні одного з місцевих ставків. Їхні тіла підняли на берег і передали правоохоронцям.

Трьох неповнолітніх останній раз бачили в центрі села Переволока Бучацької громади Чортківського району в обід 28 січня. Незадовго до того, один з хлопців, 14-річний Богдан Приймак, сказав своїй бабусі, що вони збираються гуляти на вулиці. Відтоді підлітків ніхто не бачив, а про те, що вони зникли родичі, заявили в поліцію на наступний день – 29 січня. Разом з Богданом зникли також і 13-річний Богдан Швиткий та 12-річний Володимир Непіп.

Тіла загиблих підлітків передали на проведення судово-медичної експертизи

«Пошукові роботи завершено. Тіла дітей виявили у водоймі неподалік села. Від ДСНС залучено 40 рятувальників та 10 одиниць техніки: група водолазно-рятувальних робіт, гірське пошуково-рятувальне спелеологічне відділення, кінологічне відділення та фахівці сектору БПЛА. На жаль, трагедії уникнути не вдалось. Під час обстеження дна водойми водолази виявили та доставили на берег тіла дітей», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 30 січня.

Загиблих неповнолітніх рятувальники передали поліцейським для проведення судово-медичної експертизи. В поліції Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що наразі за фактом загибелі дітей відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Правоохоронці з’ясовують обставини надзвичайної події.