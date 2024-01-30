Поліцейські спільно з рятувальниками та кінологами прочісують ліси та околиці

На Тернопільщині поліцейські та рятувальники вже третю добу шукають трьох хлопців, які 28 січня вийшли з дому в селі Переволока і досі не повернулися. Про те, що неповнолітні зникли, на наступний день в поліцію повідомила бабуся одного з них. Правоохоронці та небайдужі обшукали всі навколишні місцевості 29 січня та продовжують пошуки 30 січня.

Правоохоронці з’ясували, що троє хлопців віком 14, 13 та 12 років зникли ще 28 січня в селі Переволоки Чортківського району. Один з підлітків, 14-річний Богдан Приймак, мешкає в Тернополі, а на вихідні приїхав до бабусі в село. За словами родички, він сказав, що разом зі своїми друзями 13-річним Богданом Швитким та 12-річним Володимиром Непіпом підуть в центр села погуляти. Однак ночувати додому хлопці так і не повернулися.

«На жаль, лише наступного дня бабуся звернулася про допомогу до поліцейських. Зараз по тривозі підняті працівники поліції, ДСНС та інших відповідних служб, аби встановити місцеперебування безвісти зниклих школярів», – повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Хлопці повідомили, що йдуть гуляти в центр села, але зникли

Поліцейські оприлюднили прикмети зниклих безвісти підлітків. 14-річний Богдан Приймак був одягнений в чорну куртку, штани синього кольору з червоними вставками. 13-річний Богдан Швиткий – в коротку темно-синю куртку, темно-сіру шапку та штани-джинси синього кольору. 12-річний Володимир Непіп на собі мав чорну балонову куртку, шапку синього кольору, чорні штани та чорні чоботи.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто міг бачити неповнолітніх і володіє будь-якою інформацією щодо розшукуваних, повідомляти дані на лінію «102» або за номером телефону 098-478-30-07.