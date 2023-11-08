Жінку знайшли в 20 км від дому

На Буковині поліцейські врятували жінку, яка в лісі перебувала понад дві доби. Буковинка заплуталася в кущах ожини і не могла самостійно вибратися звідти. Правоохоронці знайшли потерпілу за 20 кілометрів від її дому.

В неділю, 5 листопада, до поліцейських звернулася 55-річна жителька села Горішні Шерівці Чернівецького району. Жінка розповіла, що її мати вранці пішла в ліс по гриби і надвечір не повернулася до дому. На місце події негайно виїхали поліцейський офіцер громади, співробітники слідчо-оперативної групи, особовий склад відділення поліції м. Заставна, кінологи. Допомагали шукати старшу жінку також і місцеві мешканці.

«Одразу було створено декілька пошукових груп, представники яких отримали прикмети та детальний опис зниклої. Правоохоронці вирушили у ліс, яким часто ходила жінка по гриби. Ускладнювало пошуки те, що в лісовій місцевості практично не було мобільного зв’язку», – повідомили в поліції Буковини.

Потерпіла пішла в ліс по гриби і загубилася

Правоохоронці обшукали територію приблизно 20 кілометрів від дому жінки. Пошуки тривали дві доби, однак потерпілу ніде не було видно. Врешті в зарослих кущах в лісі офіцер громади Михайло Нижник знайшов пенсіонерку. Жінка пояснила, що заблукала, заплуталася в ожині та не могла самостійно вибратися. Перший день кричала про допомогу, а потім дуже втомилася і просто лежала на траві.

Правоохоронець одразу надав їй першу домедичну допомогу, викликав лікарів, місцевого жителя-власника позашляховика, який добрався до лісу, та особисто на руках доніс буковинку до автомобіля. Медики, які приїхали на виклик, констатували у жінки переохолодження та госпіталізували до лікарні. Наразі її здоров’ю та життю нічого не загрожує.