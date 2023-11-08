30-річний чоловік викрав з квартири два телевізори

У Костополі поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру, забравши звідти два телевізори, а тоді заліз у чужий автомобіль. Однак, втекти з місця на краденому авто зловмисник не встиг, бо його затримали правоохоронці.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, опівночі у вівторок, 7 листопада, до поліції надійшло повідомлення від 23-річного жителя Костополя, що на вулиці Сидорова невідомий сокирою пошкодив його авто.

«На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група і виявила пошкоджений автомобіль Renault, в салоні якого сидів невідомий та запевняв, що це його транспортний засіб. Натомість на задньому сидінні правоохоронці побачили телевізор, а неподалік – сокиру, молоток та ще одну плазму», – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, 30-річний рівнянин спільно із 31-річним жителем Костополя, пошкодивши сокирою замок, вибили двері, проникли у квартиру, власники якої там тимчасово не проживали. Потому чоловік виніс із неї два телевізори. На вулиці розбив передні пасажирські вікна легковика, припаркованому біля багатоповерхівки.

Зловмисника затримали та відправили в СІЗО. Йому повідомили про підозру за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена під час воєнного стану). Йому загрожує від п’яти до восьми років тюрми. Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію за фактами замаху на незаконне заволодіння автомобілем і порушення недоторканості житла.

Підозрюваний неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців, та нині перебував на іспитовому терміні за незаконне поводження зі зброєю.