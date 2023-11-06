Мопед Alfa, який викрали двоє неповнолітніх хлопців

На Рівненщині двоє школярів викрали мопед у 58-річної жінки та катались на ньому півтора тижні. Транспорт вони ховали у різних місцях. Врешті, поліцейські знайшли мопед за копицею сіна. Щодо крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 5 листопада до правоохоронців звернулась 58-річна мешканка села Ставрів та повідомила, що хтось викрав її мопед Alfa. Поліцейські оперативно встановили, що до крадіжки причетні двоє неповнолітніх із сусіднього села, яких правоохоронці побачили там під час поїздки. Прослідкувавши за ними, викрадений мопед знайшли за копицею. Згодом поліцейські викликали підлітків та їхніх батьків до відділку.

Виявилось, що мопед 15-ти та 16-річний підлітки викрали ще півтора тижні тому: дорогою до освітнього закладу вони із вікна шкільного автобуса помітили мопед, який постійно стояв на подвір’ї приватного господарства.

«Аби покататися, вирішили скористатися чужим двоколісним і пізно ввечері навідалися у двір, звідки його і вивели. Попри заблоковане кермо, зуміли потому усунити тимчасові перепони і час від часу їздили у своєму населеному пункті, ховаючи викрадений мопед у різних місцях», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає мінімум три роки обмеження волі.

Крім того, перевірку проводять і ювенальні поліцейські. У поле зору правоохоронців неповнолітні не потрапляли і на обліку не перебували.