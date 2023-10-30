Правоохоронці виявили автомобіль у селі Кругле, орієнтовно на 15 км від місця крадіжки

На Рівненщині поліція затримала чоловіка, який викрав у знайомого мікроавтобус. Він проїхав на ньому близько 15 км і застряг у багнюці. Чоловік залишив мікроавтобус і поїхав у Рівне, де його й затримали правоохоронці. За крадіжку авто йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, мікроавтобув у 56-річного рівнянина викрав 40-річний чоловік, з яким він познайомився на автостанції у Рівному. Звідти, разом з іще одним другом вони вирушили у село Гориньград на дачу до спільної знайомої. Там близько дев’ятої ранку влаштували застілля та продовжили спілкування.

«Утім, після застілля, коли всі з компанії відпочивали, новоспечений гість узяв ключі від автомобіля Volkswagen Transporter та поїхав у місцевий магазин по чергову дозу алкоголю. Спиртне чоловік доставив, але знову сів за кермо і вирушив у невідомому напрямку», – описують обставини інциденту в поліції.

Не дочекавшись нового товариша, близько 23 години власник мікроавтобуса звернувся до поліції. Працівники карного розшуку розшукали авто, яке застрягло в багнюці, в селі Кругле. Це орієнтовно за 15 км від села Гориньград. Невдовзі оперативники встановили й особу зловмисника: ним виявився 40-річний житель міста Славута Хмельницької області. Його виявили наступного дня у Рівному.

Мікроавтобус слідчі вилучили. Вирішується питання про повідомлення 40-річному чоловіку про підозру за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає максимум до п’яти років тюрми.