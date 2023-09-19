Чоловік викрадав лічильники з під'їзду новобудови на Майдані Незалежності у Вараші

У місті Вараш на Рівненщині судитимуть 42-річного чоловіка, який систематично викрадав лічильники та інше обладнання з однієї новобудови. Сумарно він викрав майна на 87 тис. грн.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, вперше крадіжку чоловік скоїв 26 червня, у під'їзді новобудови на майдані Незалежності у Вараші. Металевим ключем він відчинив врізні замки шаф, а тоді за допомогою плоскогубців відкрутив та викрав 32 водолічильники, 11 редукторів та інші прилади на загальну суму майже 75 тис. грн.

«Зрозумівши, що план вдався, повертався у вказану багатоповерхівку іще п'ять разів і повторив скоєне: загалом поцупив майна на майже 12 тис. грн. Крім того, 6 липня 42-річний чоловік вчинив крадіжку із супермаркету – з прилавку викрав промисловий фен, вартість якого становить понад 300 гривень», – йдеться у повідомленні.

Викрадене зловмисник продав, вказавши покупцю, що працював на будівництві в Києві, де йому начебто видали зарплату не готівкою, а лічильниками.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує від п'яти до восьми років тюрми. У поліції також додають, що після викриття обвинувачений заявив про розкаяння у вчиненому.