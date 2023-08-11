Чоловік вкрав велосипед біля сільського магазину, а тоді лишив у полі

На Рівненщині 31-річний чоловік вкрав велосипед і загубив його у полі. Коли до підозрюваного прийшли поліцейські, він розповів, що не пам'ятає, де саме його залишив. Однак поліцейським таки вдалося його знайти.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про крадіжку надійшло від 34-річного жителя Оржева. Велосипед він дав у користування знайомому, в якого його вкрали біля магазину.

«Поліцейські офіцери Клеванської тергромади встановили, що до крадіжки може бути причетний 31-річний уродженець Оржева: правоохоронці розшукали його аж на Костопільщині, де він нині мешкає. Чоловік не заперечував, що взяв чуже, утім де його залишив – пригадати не міг, бо був напідпитку. Спільними зусиллями двоколісний знайшли неподалік села Дюксин у полі», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.



Наразі призначена товарознавча експертиза, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру 31-річному чоловікові.