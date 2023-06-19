Чоловік перебував у чужому будинку, з якого виніс цінні речі

На Рівненщині поліція затримала 36-річного крадія, який заснув на місці злочину. Чоловік прийшов обікрасти хату, в якій ніхто не мешкав, але в якийсь момент заснув. Там його випадково виявила донька власниці будинку.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, чоловіка затримали у суботу, 17 червня. Пообіді 44-річна рівнянка приїхала у село Гориньград Перший до оселі матері, де зараз ніхто не проживає. Зайшовши до помешкання, жінка побачила там сплячого незнайомого чоловіка. Відтак вона зателефонувала на 102.

«Працівники Рівненського РУП встановили, що 36-річний місцевий житель проник до будинку вночі, звідки викрав швейну машинку та інгалятор, які у подальшому планував продати», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали і відправили у СІЗО. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка під час воєнного стану). Йому загрожує від п'яти до восьми років тюрми.