Хлопець проїхав на краденому Volkswagen Transporter лише 300 метрів

На Рівненщині 19-річний юнак вкрав мікроавтобус, в якому на той момент перебував власник. Хлопець встиг проїхати лише 300 метрів, після чого з'їхав на узбіччя і застряг. Після скоєного юнак втік, але по голосу власник автомобіля його впізнав. За скоєне хлопцю загрожує до восьми років тюрми.

Як встановило слідство, ввечері 6 квітня 49-річний житель села Милятин, власник автомобіля Volkswagen Transporter, після вживання алкогольних напоїв вирішив переночувати в автівці неподалік місця проживання знайомої в селі Сіянці.

Коли чоловік спав на задньому сидінні мікроавтобуса, почув стук у вікно та відчинив авто. В цей момент невідомий вдарив його по обличчю, сів за кермо та поїхав.

«Однак, заїхав він недалеко, адже орієнтовно через 300 метрів не впорався із керуванням, з’їхав на узбіччя та застряг. Зловмисник покинув авто та пішов у невідомому напрямку. 49-річний чоловік почув голос нападника та впізнав свого 19-річного односельця», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Про вручення підозри юнаку стало відомо у четвер, 4 травня. Йому інкримінують порушення ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

У поліції також додають, що підозрюваний уже потрапляв у поле зору поліцейських за скоєну крадіжку.