Власник залишив автомобіль з ключами у замку запалювання біля підприємства, на якому працював

У місті Березне на Рівненщині крадій автомобіля ВАЗ проїхав декілька метрів та заглох. Чоловіка затримав власник викраденого легковика. Виявилось, що крадій був п'яний, у нього виявили перевищення норми алкоголю в 14 разів. За викрадення авто йому загрожує до п'яти років ув'язнення, а за п'яне водіння – 17 тис. грн штрафу.

Інцидент стався близько 09:30 у понеділок, 9 травня, в місті Березне. До поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого мешканця, що невідомий чоловік вкрав його автомобіль ВАЗ-21011.

«Власник легковика приїхав на територію підприємства, на якому працює, щоб забрати деякі свої речі. Оскільки вийшов на кілька хвилин, ключі залишив у замку запалювання. Саме цим і скористався 39-річний чоловік, який проходив повз та вирішив покататися на чужому авто. Втім, проїхавши пару метрів, у ВАЗ заглох двигун. Власник затримав «угонщика» до приїзду поліцейських», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Виявилось, що крадій був п'яний. Огляд на стан сп’яніння в медзакладі зафіксував у нього 2,7 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років. Крім того, за їзду в стані сп'яніння чоловікові загрожує штраф 17 тис. грн.