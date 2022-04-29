Автомобіль з численними механічними пошкодженнями здався поліцейським підозрілим, тому вони його зупинили

28-річний мешканець Рівненщини вкрав автомобіль Nissan Primera в свого знайомого, і одразу ж попався поліцейським. Автомобіль їм видався підозрілим, оскільки мав численні механічні ушкодження. Звідки вони взялись, чоловік пояснити не зміг, крім того, він не надав жодних документів. За декілька годин після інциденту до правоохоронців звернувся власник краденого авто, який тільки помітив його зникнення.

Автомобіль Nissan Primera 28-річний чоловік вкрав у свого знайомого з села Вітковичі ввечері 27 квітня. В той вечір вони вживали алкоголь. Як тільки 58-річний господар будинку заснув, чоловік вирішив викрасти припаркований у дворі автомобіль з ключами в замку запалювання.

У поле зору поліції крадій потрапив близько 01:00 на вулиці Чорновола в місті Березне. У автомобіля було розбите лобове скло, відсутні державний номерний знак та бампер.

«Під час спілкування із поліцейськими водій не зміг пояснити, за яких обставин в авто механічні пошкодження, а документів не показав. Крім того, сам керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер «Драгер» показав 1,96 проміле», – йдеться у повідомленні поліції Рівненщини. Зазначимо, що це в 19 разів перевищує норму.

Поліцейські склали адмінпротоколи та вилучили автомобіль на територію місцевого відділення поліції. Вже за декілька годин до правоохоронців звернувся 58-річний власник авто, який повідомив про крадіжку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежів, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, становить до п’яти років позбавлення волі.